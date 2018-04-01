أصالة مع الفول المدمس.. أحلام تدافع عن الراحلة ذكرى.. محمد رجب في العمرة وحمادة هلال في سيارة الترحيلات.. نشرة النجوم على السوشيال ميديا

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم الخاصة والتعبير عما يدور فى أذهانهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.



سافر الفنان المصري محمد رجب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة ، ونشر صورة له وهو بملابس الإحرام، على حسابه على "انستجرام "، ظهر فيها مع مجموعة من أصدقائه الذين رافقوه إلى هناك.



شاركت النجمة غادة عبد الرازق، جمهورها صورة جديدة تجمعها بالفنان مصطفى شعبان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلقت على الصورة: حبييبي النجم مصطفي شعبان صدفة جميلة أني شفتك النهاردة بقالنا كتير متقابلناش مبسوطة جدا إني شوفتك".



احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد ابنتها "كايلا"، وبحضور شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، وشاركت ايمي جمهورها، مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وجه الفنان رامي صبري، رسالة للفنانة السورية أصالة، بعدما شاركها في غناء أغنيتها الشهيرة "مش فاكر" في حفلتها التي أقيمت أمس في القاهرة برعاية إحدى شركات الاتصالات الكبرى.



علق "صبرى" على الصور التي نشرها برفقة أصالة: "كانت ليلة رائعة مع انسانة غالية على قلبي جدا، غنينا فيها دويتو مش فاكر ليك ذكريات حلوه مع أعظم فنانة عربية اصالة، انا فخور بيكي وبأخلاقك مع اصدقائك وقلبك الطيب بجد الله يحميكي".



شارك حمادة هلال، جمهوره صورة أثناء وجوده في سيارة ترحيلات، عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام"، ويجسد هلال شخصية مهندس ميكانيكى، يقع في حب ابنة مالك مركز الصيانة الذي يعمل به، ويتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن لمدة 3 سنوات، وتتوالى الأحداث.



ردت المطربة أحلام على اتهامات شمس الدين الفنان الاستعراضي الذى شن عليها هجوما حادا، بسبب تصريحات سابقة لها، عندما وصفت صوت المطربة التونسية الراحلة ذكرى بأنه "نشاز" ووجه كلامه لأحلام قائلا: "إن تونس لا تعترف بها، وإن ذكرى "قهرتها عندما كانت حية وأيضا وهي ميتة".



وهاجمت أحلام في تغريدة على "تويتر"، شمس الدين قائلة: "شمس الدين تأخذ شهرة لن تحلم بها في حياتك لأنك قلت أحلام، بس الإنسان يأخذ شهرة على الحق مش على باطل إنت وقناتك، أقسمت ما راح أترككم، وحقي راح أخذه بإذن الله.. أولا لأني مظلومة وعلى حق، وثانيا لأني أؤمن بنزاهة القضاء التونسي الشريف، ولن أعلق أكثر، أكتفي بهذه الصورة وبهذا القدر".



نشرت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لها، وأكدت آيتن عامر أنها كانت في سيتى ستارز، تحديدا بشباك تذاكر السينما، مضيفة أنها تنتظر رأي الجمهور في فيلم علي بابا.



حرص علي ربيع، على تهنئة سارة درزاوي بعيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعها بعمرو دياب عبر صفحته على "انستجرام"، وعلق ربيع: "كل سنة وانتي طيبة يا سارة وعقبال مليون سنة ملقتش صورة معاكي نزلت صورتك مع عمرو دياب.. أنا وعمرو واحد".



شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها والمخرج طارق العريان زوج والدتها، وهم داخل المطبخ يحضرون الفول والطعمية للأفطار.



وتفاعل متابعو شام الذهبي مع الصورة التي شاركتها، وأعربوا عن إعجابهم بروح المحبة التي تسيطر على أسرة أصالة، والترابط فيما بينهم.

