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رياضة

شوبير: أحمد فتحي لم يتفاوض مع الزمالك.. "وأراهن لو حد طلع صورة"..فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:39 ص
أحمد فتحى
أحمد فتحى
عمرو ابوبكر
هاجم الإعلامي أحمد شوبير، تصريحات سيد مرعي وكيل عبد الله السعيد، التي قالها بشأن تفاوض أحمد فتحي مع الزمالك.

وقال شوبير خلال برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية صدى البلد، إن أحمد فتحي لم يتفاوض نهائيا مع الزمالك، وأراهن اذا ظهرت صورة له مثل صورة السعيد.

وأضاف شوبير، أن السعيد أخطأ عندما تفاوض مع الزمالك، ولكن هو نظر للمادة ولم ينظر لكيان النادي الذي ينتمي إليه، واستشهد بأن أبو تريكة لم يكن إبن القلعة الحمراء، ولكنه أصبح منتمي بشكل كبير للأهلي دون وجود غبار على ذلك.

وتابع: "يوجد لاعبين تدخل الأهلي من أندية أخرى وتصبح كأنها من أبناء النادي، ويوجد لاعبين من ناشئي الأهلي ينظرون إلى المال فيفعلون مثل عبد الله السعيد".

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