شاذلي دنقل يكتب: "في انتظار الموازنة"

يبدو عنوان هذا المقال مختلفا لكنه حقيقي وواقعي، فجميع الوزارات في مصر والهيئات الحكومية تنتظر إقرار الموازنة التي تتم كل عام، فكل من تلك الوزارات والهيئات الحكومية تأخذ ميزانيتها كل عام، ويتم الإنفاق من تلك الميزانية على المشاريع والمرتبات وغيرها من أوجه الإنفاق المختلف.



وبذلك تعلم جيدا كل وزارة متي ستبدأ مشاريعها ومتى ستنتهي، وتعلم جيدا ماذا ستعطي للعاملين بها من مرتبات وتأمين صحي وتدريب وإلخ إلخ، وكل هذا يتم بصورة طبيعية وسنوية حتى وإن اشتكى بعض العاملين من تدني المرتبات أو خلافه، فهم في النهاية تابعين لوزارات ذات ميزانية معترف بها من مجلس النواب ورئيس الجمهوري والحكومة.



ورغم هذا الترتيب السنوي تبقي وزارة وحيدة وكيان قوي لا يستفيد أبدا من تلك الموازنة،وزارة الأثار التي تنتظر كل عام أن يتم ادراجها ضمن تلك الموازنة للإنفاق علي المشاريع الكبري،وتحقيقا للدستور الذي يقول في المادة(49(تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ومناطقها وصيانتها وترميمها,وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه,واسترداد ما استولي عليه منها،ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها،والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.



كذلك المادة(50( تنص علي أن تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبري, المصرية القديمة, والقبطية, والإسلامية, ثروة قومية وإنسانية, تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته, والإعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون،وتولي الدولة إهتماما خاصا بالحفاظ علي مكونات التعددية الثقافية في مصر.



كيف تلتزم الدولة بالحفاظ علي هذا الإرث الثقافي الكبير دون تخصيص ميزانية خاصة له تليق بالقيمة الحضارية والثقافيه للأثار،التي أصبحت من بعد ثورة 25 يناير في حالة يرثي لها،فهي ذات تمويل ذاتي طبقا لقانون إنشاء المجلس الأعلي للآثار،ولكن بعد الثورة تأثرت الأثار تأثيرا كبيرا،من حيث قلة الإيرادات التي أوقفت العديد من المشاريع الكبري، وأصبح العاملين بهذا الكيان الكبير في حالة يرثي لها،وهم بالمناسبه قلة قليلة مقارنة بالوزارات الأخري،والأثار بها 50 الف موظف علي مستوي الجمهورية.



فمرتبات العاملين بالأثار متدنية بشكل كبير وكم المسئوليات الملقاة علي كاهلهم كبيرة جدا،ولا تتساوي المرتبات التي يتقاضونها مع حجم تلك الأعمال،فهل يعقل أن يكون بدل المخاطر للموظف سواء أثري أو أخصائي ترميم أو امن او غيرهم من الموظفين لا يزيد عن 20 جنيها،هل تعلم الدولة أن العاملين بالاثار ليس لهم تأمين صحي يليق بهم،وكم من زميل نهشه المرض حتي توفاه الله،وزملاء اخرون تعرضوا للوقوع من أعلي السقالات اثناء الترميم،ومن بترت ساقة اثناء عمل الحفائر.



ومنهم من تعرض لإطلاق الرصاص أثناء تخريب متحف ملوي وغيره وغيره،وكم من الضغوط التي يتعرضون لها والسخافات والإتهامات من الجميع حين يعلمون انهم يعملون بالأثار،فيكون الرد"أيوا يا عم متشوفلنا حتة"وكأنهم لصوص آثار،وأعتقد أنه أن الأوان أن تأخذ الآثار حقها الشرعي والقانوني طبقا للدستور من موازنة الدولة،لتنفق علي مشاريعها الكبري وتفتتحها في أقرب وقت ممكن،وتقوم بعمل مشاريع أخري.



فمصر تعج بالآثار الهامة من كافة العصور،من الشمال والجنوب والشرق والغرب،حتي البحر المتوسط به أثار غارقة،الا تستحق كل تلك الأثار والعاملين بها ميزانية خاصة بها مثل المليارات التي يتم تخصيصها للوزارات الأخري،ولكي يتم هذا لابد من تغيير قانون إنشاء المجلس الأعلي للآثار من قبل مجلس النواب،وإدراج وزارة الآثار ضمن الموازنة العامة للدولة،والتصديق علي هذا من السيد رئيس الجمهورية،لتصبح الأثار واحدة من أهم مصادر الدخل القومي،فهل يتم هذا ام سيبقي الحال كما هو عليه حاملا مزيد من المعاناة للعاملين بالأثار،ومزيد من التساؤلات الملحة كل عام إلي متي ستكون الأثار خارج موازنة الدولة؟فهل من إجابة؟.