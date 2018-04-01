رمضان السيد: انتقال الثلاثي معلول وأزارو وأجايي سيؤثر على الأهلي
الأحد 01/أبريل/2018 - 02:32 ص
الثلاثي معلول وأزارو وأجايي
أكد رمضان السيد المدير الفني لفريق الرجاء المطروحي، أن فرص النادي الأهلي في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام تصل إلى 95%.
وقال "السيد" خلال حديث تلفزيوني لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "الأهلي لا يحتاج أي دعم في الخط الأمامي".
وأضاف: "عودة رمضان صبحي للأهلي أفضل من تجميده في ستوك سيتي".
وذكر أن "انتقال الثلاثي معلول وأزارو وأجايي لأحد الأندية الأوروبية سيؤثر جدًا على الأهلي".