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رياضة

رمضان السيد: انتقال الثلاثي معلول وأزارو وأجايي سيؤثر على الأهلي

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:32 ص
الثلاثي معلول وأزارو
الثلاثي معلول وأزارو وأجايي
عمرو ابوبكر
أكد رمضان السيد المدير الفني لفريق الرجاء المطروحي، أن فرص النادي الأهلي في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام تصل إلى 95%.

وقال "السيد" خلال حديث تلفزيوني لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "الأهلي لا يحتاج أي دعم في الخط الأمامي".

وأضاف: "عودة رمضان صبحي للأهلي أفضل من تجميده في ستوك سيتي".

وذكر أن "انتقال الثلاثي معلول وأزارو وأجايي لأحد الأندية الأوروبية سيؤثر جدًا على الأهلي".

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