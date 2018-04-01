بدء اختبارات المصريين بالسعودية للتعليم العام والمعاهد الأزهرية "صور"

أعلن السفير حازم رمضان، القنصل العام المصري في جدة، بدء اختبارات الدور الأول لأبنائنا في الخارج لعام 2018، والمنعقدة بدائرة اختصاص القنصلية العامة، أمس السبت، وشملت 11 لجنة ضمت 27622 طالبا وطالبة بقطاع التعليم العام، و512 باختبارات قطاع المعاهد الأزهرية التابعة للأزهر الشريف.



وأوضح بيان، أن الكثافة العددية للطلاب شهدتها لجنة جدة بإجمالي 12149 طالبا وطالبة تلتها لجان المدينة المنورة 4290، مكة المكرمة 3808، أبها 2450، الطائف 1770، تبوك 840، جازان 800، ينبع 650، نجران 380، الباحة 240، بيشه215، ولجنة المعاهد الأزهرية بجميع الصفوف في لجنة جدة.



وتفقد السفير حازم رمضان، اللجنة الرئيسية المنعقدة بمدينة جدة وتابع أعمال جميع اللجان من غرفة الكنترول الرئيسية والمتابعة التي تضم أعضاء المكتب الثقافي بالقنصلية العامة في جدة وأعضاء القنصلية العامة المشرفين على جميع أعمال الاختبارات التي بدأت في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم السبت 31/3/2018 بجميع المناطق وتنتهي يوم الثلاثاء 10/4/2018.



وبالنسبة لطلبة الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من المقرر أن تبدأ من يوم السبت 7/4/2018 وتنتهي الثلاثاء 10/4/2018.



وفي ذات السياق وجه القنصل العام المصري في جدة الشكر لجميع الجهات المعنية التي اعتبرها شريكا في إنجاح هذا الحدث الذي توليه الدولة كل اهتمامها حرصها على أبنائها المقيمين خارج البلاد،مثمنا دور وزارة الخارجية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة وإدارات التعليم بجميع المناطق التابعة لدائرة اختصاص القنصلية العامة ووزارة الداخلية ممثله في قطاع الأمن العام وإدارات المرور.