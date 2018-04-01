صعود سيدات طائرة النصر لدوري المحترفين رسميًا

صعد فريق السيدات للكرة الطائرة بنادي النصر لدوري المحترفين حيث احتل الفريق قمة المجموعة في الدور النهائي بدوري القسم الثاني والحصول على كاس البطولة بعد الفوز في المباراة الاخيرة علي المنيا بنتيجة 3 / 0 والوصول للنقطة 21 متربعا على قمة المجموعة، وذلك في انجاز رياضي كبير وغير مسبوق.



وكان غريق النصر قد حقق الفوز قي جميع مبارياته بالدوري النهائي علي فرق الجزيرة بنتيجة 0/3 ذهاب وعودة وعلي هليوليدو 0/3 ذهاب وعودة وعلي المنيا 0/3 ذهاب وعودة وفاز ذهابا علي اكتوبر 1/3 ونال الخسارة في مباراة واحدة أمام أكتوبر 0/3.



مثل فريق النصر هذا الموسم مجموعة مميزة من اللاعبات في مقدمتهن ضحى عادل ويارا اسامة ومريم مختار وصابرين زكريا ومنة الله عبد العزيز وخلود كرارة ومي خالد وايناس ممدوح وانجي الدمرداش وسارة ورضوى نبيه وريم احمد وخلود خالد وفرح شريف ونايسي رمضان واللاعبات المصعدين تحت السن ميار خالد وشهد محمود وهمس رمضان