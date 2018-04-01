ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

صعود سيدات طائرة النصر لدوري المحترفين رسميًا

الأحد 01/أبريل/2018 - 04:14 ص
صدى البلد
ريهام بكير
صعد فريق السيدات للكرة الطائرة بنادي النصر لدوري المحترفين حيث احتل الفريق قمة المجموعة في الدور النهائي بدوري القسم الثاني والحصول على كاس البطولة بعد الفوز في المباراة الاخيرة علي المنيا بنتيجة 3 / 0 والوصول للنقطة 21 متربعا على قمة المجموعة، وذلك في انجاز رياضي كبير وغير مسبوق.

وكان غريق النصر قد حقق الفوز قي جميع مبارياته بالدوري النهائي علي فرق الجزيرة بنتيجة 0/3 ذهاب وعودة وعلي هليوليدو 0/3 ذهاب وعودة وعلي المنيا 0/3 ذهاب وعودة وفاز ذهابا علي اكتوبر 1/3 ونال الخسارة في مباراة واحدة أمام أكتوبر 0/3.

مثل فريق النصر هذا الموسم مجموعة مميزة من اللاعبات في مقدمتهن ضحى عادل ويارا اسامة ومريم مختار وصابرين زكريا ومنة الله عبد العزيز وخلود كرارة ومي خالد وايناس ممدوح وانجي الدمرداش وسارة ورضوى نبيه وريم احمد وخلود خالد وفرح شريف ونايسي رمضان واللاعبات المصعدين تحت السن ميار خالد وشهد محمود وهمس رمضان

ترشيحاتنا

تفاصيل مكالمة مرتضى منصور لرئيس الاتحاد عقب الفوز على المصري ..فيديو

كائنات بحرية صغيرة تهاجم ثعبانا ضخمًا حتى الموت

رمضان السيد: ناصر ماهر الأقرب لخلافة عبد الله السعيد في الأهلي

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

رمضان السيد: انتقال الثلاثي معلول وأزارو وأجايي سيؤثر على الأهلي

"المصري": خصم 20 ألف جنيه من كل لاعب ووقف المستحقات لأجل غير مسمى

وكيل «طاقة النواب» يشيد بشركة الحفر المصرية EDC بعد زيارة مفاجئة

برشلونة يخطف تعادلاً مثيراً من إشبيلية بهدفين في دقيقة واحدة.. فيديو

شاهد.. خالد عبدالعزيز يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك

مدرب الاتحاد يكشف سبب إصرار لاعبيه على هزيمة «المصري».. فيديو

الشيطان يعظ.. ترامب المتورط بفضائح تحرش يعلن «شهر الكذب» للتوعية منه.. وضحاياه مستمرات في كشف تلاعبه بهن

«التضامن»: لم يصلنا حكم إضافة 80% للأجر المتغير لأصحاب المعاشات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

الهلال السعودي يصل الإمارات لمواجهة العين.."صور"

طرق تنسيق البنطلونات الواسعة للمحجبات..«صور»

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

فيديو

أكثر من طريقة لتحضير الشوربة
تعرف على سر بكاء أحلام على مسرح The Voice..«فيديو»
"عليا الحج": توزيع رحلات العمرة في رمضان على الشركات الموثقة فقط "فيديو"
برلماني يكشف مفاجأة بشأن تقنين أوضاع «أوبر وكريم».. فيديو
شوبير: أحمد فتحي لم يتفاوض مع الزمالك.. "وأراهن لو حد طلع صورة"..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟