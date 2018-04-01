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رياضة

تعرف على موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك بالدوري الممتاز

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:00 ص
الإسماعيلي ضد الزمالك
الإسماعيلي ضد الزمالك
مايكل رزق
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، نظيره نادي الزمالك، في ديربي "أولاد العم" بالجولة الثلاثين من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل بالإسماعيلية.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف، من مساء الغد، وتنقل المباراة قنوات، النيل للرياضة، دي أم سي سبورت، وأون سبورت، ويشمل اللقاء ستوديو تحليلي على جميع اللقاءات.

ويتفوق الدراويش على أبناء ميت عقبة في جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين، ليشتعل اللقاء بحثا عن المركز الثاني، والذي يؤهل الفريق الفائز به لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.

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