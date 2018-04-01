محمد يوسف مهاجمًا كوبر: ظلم لاعبي المنتخب في ودية اليونان

أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق لفريق بتروجت، أن المنتخب الوطني لكرة القدم قدم أداء جيدًا أمام نظيره منتخب البرتغالي، رغم الهزيمة في اللقاء الودي بينهما في سويسرا مؤخرًا، ضمن استعداداته لمونديال روسيا.



وقال "يوسف" في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة مصر الأولى، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب ظلم بعض اللاعبين في المباراة الودية الثانية أمام اليونان بعد الدفع بهم بهذا الشكل.



وأوضح نجم الأهلي السابق، أن الهزيمة في الوديتين اللتان أقيمتا بسويسرا ستؤثر على التصنيف العالمي للمنتخب الوطني والذي يعده فيفا شهريا، حيث فقدنا ما يقرب من 100 نقطة بسبب الهزيمتين.