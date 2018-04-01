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برلماني يكشف مفاجأة بشأن تقنين أوضاع «أوبر وكريم».. فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 04:11 ص
صدى البلد
كشف الدكتور محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بمشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتقنين أوضاع "أوبر" و"كريم"، لافتًا إلى أن الحكومة طالبت بجلب سيرفر شركتي "أوبر وكريم" من أمريكا إلى مصر، بجانب إلزام كل شركة بدفع 2 مليون جنيه لتجديد الترخيص سنويًا كحد أقصى.

وأوضح "بدراوي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON-E"، أن الشركات ملتزمة في القانون الجديد بالربط الإلكتروني المستمر مع الجهات الخاصة وهذا يعني إتاحة معلومات الخصوصية لعملاء شركتي أوبر وكريم أو السيارات الخاصة لهذه الجهات في حين أن هذا الأمر يتنافى مع القانون الذي يحمي حرمة الحياة الخاصة وألا تمس وعدم مراقبتها إلا بحكم قضائي.

وأضاف عضو مجلس النواب: "أن القانوني أن تلتزم الشركات بإتاحة المعلومات متى طلب منها وليس بشكل مستمر"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصدر القانون بعد غد.

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