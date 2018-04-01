"عليا الحج": توزيع رحلات العمرة في رمضان على الشركات الموثقة فقط "فيديو"

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج، إن آخر مهلة للشركات العاملة بمجال السياحة الدينية، لتسليم عقود توثيق عمرتي رجب وشعبان مع الوكلاء السعوديين للوزارة بعد اعتمادها من وزارة الحج السعودية الاثنين المقبل.



وأضاف «تركي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «دفتر أحوال»، على قناة «العاصمة»، أن هناك شركات متأخرة في توثيق إجراءاتها مع الوكلاء السعوديين، حيث إن الشركات التابعة للسياحة الدينية في مصر 810 شركة وما تم توثيقة حتى الآن 730 شركة.



وتابع :«كنا موزعين العمرة على الـ 810 شركة، بس العدد الناقص من الشركات نصيبهم سيتم توزيعه على باقي الشركات بالتساوي»، موضحًا أن عمرة رمضان لمصر 100 الف عمرة، ولكن يتم اتاحة أي عمرة سوى للشركات الموثقة فقط.