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أخبار العالم

عشرات الأفغان يضربون عن الطعام

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:40 ص
احتجاجات في أفغانستان
احتجاجات في أفغانستان
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن عشرات من الأفغان بدأوا إضرابًا عن الطعام منذ أيام، في اعتصام من أجل السلام في لشكركاه عاصمة ولاية هلمند، معقل حركة طالبان في جنوب البلاد، في مبادرة نادرة للمجتمع المدني بعد عقود من النزاع.

وقال مسئول الصحة في الولاية أمين الله عبد، إن «أربعة رجال على الأقل مضربين عن الطعام منذ الخميس الماضي نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالجفاف، بسبب الحر الشديد».

وذكر مراسل أن المضربين عن الطعام ويبلغ عددهم حوالى 50 شخصًا، مدعومون من عشرات الاشخاص، بما في ذلك أطفال ونساء مستعدات لخرق المحظورات في هذه المنطقة المحافظة، من أجل التعبير عن رفضهن الحرب.

ورفعت لافتات أمام مخيم الاعتصام كتب عليها «لا حياة ممكنة بلا سلام».

ومنذ أيام، بدأ عشرات الاشخاص التجمع في موقع اعتداء أسفر عن سقوط 13 قتيلا في 23 مارس الجاري وسط لشكركاه.

وكانت الفكرة الأولى للمنظمين تقضي بالقيام بمسيرة من لشكركاه إلى منطقة تخضع لسيطرة طالبان على بعد مائة متر شمالًا، لكنهم تخلوا عن الفكرة لأسباب أمنية، بعدما أخفق المتظاهرون في الحصول على وقف لإطلاق النار من الحكومة والمتمردين.

ونصحت حركة طالبان في بيان المحتجين بالتوجه ضد «الغزاة الأمريكيين بدلا من المتطرفين». وقالت «اطلبوا منهم وضع حد لحربهم ولاحتلالهم».

وتسيطر حركة طالبان على عشرة من مناطق هلمند الـ 14. وما زالت لشكركاه تحت سيطرة الحكومة، لكنها تشهد باستمرار اعتداءات.

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