تعرف على سر بكاء أحلام على مسرح The Voice..«فيديو»

أجهشت المطربة الإماراتية أحلام، بالبُكاء، في رد فعل يحدث منها لأول مرة، ببرنامج "ذا فويس"، وذلك عقب خروج المتسابق علي رشيد من فريقها، واختيارها المُتسابق الآخر عبد الرحمن المفرج، ليواصل معها العروض المباشرة.



وقام كلٌّ من عاصي الحلاني ومحمد حماقي وإليسا بالضغط على مفتاح الخطف، للمتسابق علي رشيد، بعد استبعاده من قبل أحلام، ليختار هو الاستمرار مع فريق حماقي للحلقات المباشرة.



وعلقت قائلة: قلبي عم يوجعني، لاستبعادك يا علي، من فريقي، وانهمرت في البكاء، ويذكر أن اليوم هو الحلقة الأخيرة من مرحلة المواجهة ببرنامج «ذا فويس» في موسمه الرابع.







