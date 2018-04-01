تعرف على حكمة منة فضالي لجمهورها

نشرت الفنانة منة فضالي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام "صورة لها، ووجهت من خلالها حكمة للجمهور: "الذين لا يرضون معك لا يستحقونك".



يذكر أن منة فضالى تصور، حاليًا، مسلسل "بيت السلايف"، ويشاركها البطولة بوسى، وعبير صبرى، وحازم سمير، وأحمد عصام، وجيهان خليل، وأشرف مصيلحى، وطارق صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وسمر جابر، ورباب ممتاز، وياسمين على، وشيرين أبو العز، ونيفان صابر، وخلود سرحان، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، وإنتاج محمود شميس.