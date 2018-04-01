تعرف على موعد حفل تامر عاشور في الجامعة المصرية الروسية

أعلن الفنان تامر عاشور موعد حفله المقبل فى الجامعة المصرية الروسية.



ونشرت الصفحة الرسمية لعاشور على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة للفنان المصرى، وعلقت عليها: "تامر عاشور سيظهر مباشرة الخميس الموافق 19 أبريل المقبل فى الجامعة المصرية الروسية".



يذكر أن تامر عاشور طرح أغنية جديدة بعنوان "ألف شكر"، استعرض خلالها إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، وتعاون خلالها مع الشاعر نادر عبد الله، والموزع الموسيقى النابلسى.