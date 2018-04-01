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أخبار البلد

الصحة تنفي وفاة طفلة بمرض معدٍ في إحدى مدارس الزمالك

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:06 ص
صدى البلد
محمود نوفل - عبدالصمد ماهر
نفت وزارة الصحة والسكان ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، عن وفاة طفلة بمدرسة بورسعيد بمنطقة الزمالك، بمرض معد في مستشفى حميات امبابة ، مشيرة إلى أن هذا الخبر غير دقيق.

وأكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، أن الطفلة المذكورة ٨ سنوات قدمت إلى مستشفى حميات إمبابة، مساء الخميس الموافق ٢٩ مارس محولة من أحد المستشفيات الخاصة في حالة متأخرة و تعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة و وتشنجات واضطراب بدرجة الوعي و تم حجزها بقسم العناية المركزة بالمستشفى كما تم توقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الفحوصات المطلوبة وتبين ارتفاع كرات الدم البيضاء ٢٧ ألف بينما المعدل الطبيعي يتراوح ما بين ٤ آلاف إلى ١٠ آلاف ، وتم تشخيص الحالة من قبل أخصائي العناية المركزة "تسمم دموي غير معد" وقدمت لها الرعاية الطبية إلى أن توفت يوم الجمعة الموافق ٣٠ مارس بقسم العناية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وفي سياق متصل شكل الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، لجنة مكونة من فريق الطب الوقائي برئاسة الدكتور علاء عيد رئيس القطاع، للمرور على المدرسة، صباح اليوم، ومراجعة التهوية الجيدة بالفصول والنظافة العامة، بالإضافة الى سحب عينات من مياه المدرسة والاطمئنان على الطلاب بالمدرسة ومراجعة ترددات الغياب، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

و تهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة أولياء الأمور تحري الدقة فيما يتم تداوله او تردده على صفحات التواصل الاجتماعي، لعدم إثارة البلبلة والفزع لدى المواطنين، والعودة إلى الوزارة والمختصين في هذا الشأن.

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