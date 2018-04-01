صحف الإمارات.. إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية غدا.. إدانات دولية واسعة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأرض.. وموسكو تحذر مواطنيها من السفر إلى بريطانيا

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عدم تلقيها أي طعون من مرشحي الرئاسة

البرلمان العربي يطالب فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق مستقل في أحداث يوم الأرض

رئيس بوتسوانا يتنحى عن منصبه لنائبه



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إغلاق باب تلقي طعون مرشحي الرئاسة، كما اهتمت بتداعيات اشتباكات يوم الأرض في فلسطين والإدانات الدولية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.



في الشأن المصري، نقلت صحيفة "الاتحاد" عن الهيئة الوطنية للانتخابات إعلانها أمس إغلاق باب تلقي الطعون من مرشحي الرئاسة، وقالت الهيئة إنها ستعلن النتيجة النهائية للانتخابات بشكل رسمي غدًا الاثنين في مؤتمر صحفي عالمي.



وقال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها أن الهيئة لم تتلق أي طعون على نتائج اللجان العامة خلال الفترة الرسمية للطعن.



وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "البيان" أن البرلمان العربي طالب فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة، خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي في باريس رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي.



وسلم رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء رسالة رسمية موجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يطالب فيها الحكومة الفرنسية بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.



وقالت صحيفة "الخليج" إن عدة دول أدانت الإجرام الإسرائيلي في يوم الأرض، حيث استشهد 17 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 1500.



فمن جانبها، استنكرت الخارجية الروسية بشدة إفراط قوات الاحتلال «في استخدام القوة العشوائية» ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.



وأعربت الحكومة الألمانية عن قلقها حيال المصادمات الدامية في قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن حكومة بلاده «قلقة إلى أبعد حد».



وأدانت الجزائر بشدة المجزرة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال، ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى «التعجيل بتوفير الحماية التامة للشعب الفلسطيني الأعزل».



واستنكرت الجزائر «بقوة هذا التصعيد «الإسرائيلي» الخطر والانتهاك الصارخ للمواثيق والقوانين الدولية»، داعية المجتمع الدولي إلى «التعجيل بتوفير الحماية التامة للشعب الفلسطيني الأعزل».



وأفادت صحيفة "البيان" بأن إضرابًا شاملًا ساد الأراضي الفلسطينية احتجاجًا على استشهاد ١٧ فلسطينيًا وإصابة المئات برصاص الاحتلال. وقالت القوى الوطنية في بيان إن "الإضراب سيكون في كل محافظات الوطن حدادًا على أرواح الشهداء واستنكارًا لمجزرة الاحتلال وإرهابه وسقوط العدد الكبير من الشهداء والجرحى في جريمة مبيتة تستهدف أبناء شعبنا".



وأعلنت الحكومة الفلسطينية، تعطيل كافة المؤسسات والمدارس والجامعات التزامًا بقرار الرئيس محمود عباس إعلان الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء.



وبحسب صحيفة "الوطن"، عقد مجلس الأمن الدولي ليلة أمس جلسة طارئة مغلقة لبحث الوضع المتدهور على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، لكن الجلسة انتهت من دون أن يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على بيان مشترك.



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تحقيق مستقل وشفاف مؤكدًا استعداد الهيئة الدولية لإعادة إحياء جهود السلام.



دوليًا، نقل موقع "24" الإخباري عن السفارة الروسية بلندن تحذيرها أمس رعاياها من السفر إلى بريطانيا مخافة التعرض للاعتقال، مع تصاعد المواجهة الدبلوماسية على خلفية تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرجي سكريبال، في لندن.



وقالت "البيان" إن رئيس بوتسوانا الجنرال العسكري المتقاعد إيان خاما تنحى عن منصبه أمس بعد عشر سنوات في الحكم، لتنتقل السلطة في البلد الأفريقي الغني بالألماس إلى نائبه موجويتزي ماسيسي.