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أخبار البلد

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

الأحد 01/أبريل/2018 - 06:32 ص
صدى البلد
محمد إبراهيم
تصدر القيادة العامة للقوات المسلحة البيان السابع عشر الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سينا ٢٠١٨

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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