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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
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الأحد 01 أبريل 2018 - 00 : 07 ص
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اليوم.. إجراء القرعة اليدوية لــ600 "شقة" بالتجمع الثالث
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أخبار البلد
بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل
الأحد 01/أبريل/2018 - 06:32 ص
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محمد إبراهيم
تصدر القيادة العامة للقوات المسلحة البيان السابع عشر الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سينا ٢٠١٨
وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.
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