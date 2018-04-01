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"الصحة" تحذر من تناول الفسيخ في شم النسيم: "قد يؤدي للوفاة"

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:46 ص
الفسيخ-ارشيفية
الفسيخ-ارشيفية
محمود نوفل
أهاب الدكتور علاء عيد، وكيل وزارة الصحة والسكان لقطاع الطب الوقائي، بالمواطنين بعدم تناول الفسيخ خلال أعياد شم النسيم، لافتا إلى أن طريقة تحضير الفسيخ غالبًا ما تكون غير آمنة من الناحية الصحية، وهو الأمر الذي يساهم في تكوين وجود بكتيريا سامة قد تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وقد تؤدي إلى الوفاة.

وبيًن عيد في تصريحات صحفية أن الأعراض الأولى للتسمم تظهر خلال فترة زمنية تتراوح مابين 12 إلي 36 ساعة بعد التعرض للعدوى من تناول الفسيخ الملوث وهى عبارة عن زغللة فى العين وأزدواجية فى الرؤية، جفاف بالحلق صعوبة فى البلع، ضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقى الجسم ، وضيق فى التنفس ، فشل فى وظائف التنفس التى من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

وحث عيد المواطنين علي ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز علاج سموم فورًا لإنقاذ حياته حال ظهور أى أعرض مرضية خلال 24 ساعة من تناول الفسيخ.

وأكد وكيل الصحة لقطاع الطب الوقائي أنه تم تكثيف الرقابة على مصانع الاسماك المملحة من حيث الاشتراطات الصحية، الشهادات الصحية ، أخذ عينات وفحصها معمليًا ، وإتخاذ الاجراءات القانونية فى ضوء المخالفات، بالإضافة الي تكثيف الرقابة علي محلات بيع الاغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة، لافتا الي أنهم تم ايضا رفع درجة الاستعداد للمستشفيات العامة والمركزية ومراكز السموم للأكتشاف المبكر عن أى حالات إشتباه بالتسمم الممبارى.

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