"المهندسين العرب" ينظم معرض التميز العقاري 18 أبريل

ينظم اتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع جمعية شركاء النجاح للتنمية الاقتصادية معرض ومؤتمر "الجودة والتميز بالقطاع العقارى فى الوطن العربي" يومى 18 و19 أبريل الجارى بالقاهرة تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وبمشاركة نخبة من كبار العقاريين المصريين والعرب.



وقال رئيس المؤتمر الدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، في بيان، إن المؤتمر يلقى الضوء على أهمية تطبيق أعلى معايير وضوابط الجودة العالمية بالقطاع العقارى فى الوطن العربى ومناقشة كيفية توحيد الجهود العربية والعمل على إيجاد بيئة مواتية لتبادل الافكار والمعلومات وطرق جديدة للابتكار والتميز وتبادل الخبرات فى القطاع العقارى وخلق روح التنافس الإيجابي لتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية فى المجال العقارى وإنشاء أنشطة عقارية متميزة ونموذج حضارى عربى ينافس عالميًا.



وأوضح الحديثى أن المؤتمر يهدف إلى وضع رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع العقارى طبقا لمعايير وضوابط الجودة العالمية فى مصر والوطن العربى ومناقشة التحديات والصعوبات التى تواجه النشاط العقارى والعمرانى وآليات حلها وكذلك دور البنوك المصرية والعربية والمؤسسات المصرفية فى دعم المنظومة العقارية وأيضا الإجراءات والسياسات التى يجب على الدولة اتخاذها لتنمية البيئة الاستثمارية للقطاع العقارى بما يحقق در حيوى لخلق المزيد من فرص العمل والتنمية والحد من البطالة وايضا دور جودة مواد البناء وتأثيرها فى المنظومة العقارية.



وأشار إلى أن المؤتمر سيعرض رؤية مصر فى توفير منظومة محفزة ومشجعة من الدراسات والتشريعات التى تعزز المصداقية والثقة وتبنى مجموعة متكاملة من المقومات لجذب الاستثمار الأجنبى وكذلك عرض رؤيتها الحديثة لتطوير المنظومة العقارية وفرص الاستثمار فى المدن الجديدة وتبادل الخبرات فضلا عن مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث ونشر مفاهيم الاقتصاد الاخضر مع عرض نموذج العاصمة الإدارية صديقة البيئة وكذلك عرض رؤية وجهود الدولة فى توفير بنية تحتية عصرية لتحقيق الانجازات التنموية المختلفة وإنشاء شبكة طرق ودعمها للمستثمر بالمشروعات القومية وأيضًا عرض النماذج الرائدة فى مجال تطبيق نظم معايير الجودة وحماية المستهلك وتكريم الكوادر المتميزة



