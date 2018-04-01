شاهد.. بيان القوات المسلحة رقم 17 من العملية سيناء 2018

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان السابع عشر الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨.



وأوضح البيان أن أبطال القوات المسلحة والشرطة واصلوا تقديم ملاحم البطولة والتضحية لاستكمال المهام المخططة بكل عزيمة وإصرار خلال مراحل عملية المجابهة الشاملة " سيناء 2018 " على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للقضاء على العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء.



وذكر أن العمليات خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تحقيق النجاحات الآتية:



- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد من الأهداف والتجمعات للعناصر التكفيرية تم رصدها بواسطة معلومات استخباراتية مؤكدة.



- رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء أسفرت عن القضاء على أحد العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة عثر بحوزتة على كميات من الأسلحة والذخائر.



- تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث الميدانى أسفرت عن القضاء على (5) افراد تكفيرية بحوزتهم عدد من البنادق ألالية .

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير (163) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات .

- ضبط 19 قطعة سلاح أنواع (RBG وبندقية قناصة ورشاش برتة وبنادق الية ومسدس 9مم وقنبلة F1 وأنواع مختلفة من الذخائر )

- تدمير (993 ) ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على عدد من دوائر النسف والتدمير واحزمة ناسفة وعدد 8 اجهزة لاسلكية وكميات من المواد الكيميائيةالتى تدخل فى صناعة العبوات الناسفة



- تدمير والتحفظ على 19 عربة انواع تستخدمها العناصر الارهابية .

- ضبط وتدمير 64دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال اعمال التمشيط والمداهمة.



- القبض على 513 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص .



كما استمرت القوات البحرية فى تنفيذ مهامها المخططة فى تأمين المسرح البحرى من رفح وحتى العريش لمنع تسرب العناصر الإرهابية عن طريق البحر.



فيما واصلت التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة حيث تم تنظيم أكثر من 600 كمينًا ودورية امنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي .



وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق بمدينة رفح بشمال سيناء .



ضبط سياره بداخلها 38 لفافة لنبات البانجو المخدر واخرى بداخلها 166 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وتدمير 84 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر بوسط سيناء .



كما تم احباط محاولة تهريب عبر الحدود الغربية حيث تمكنت القوات من ضبط عربة نقل محمل عليها 3.650.000 قرص مخدر أنواع و 37 كجم لنبات البانجو و احباط محاولة تسلل 169 فرد من جنسيات مختلفة عبر الحدود .



وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ، تم ضبط 6 سيارات بدون لوحات معدنية وعربة محمل عليها 1.330.000 قرص ترامدول مخدر وتليفون ثريا وضبط عربة محمل بها 10جوال من الأحجار الصخرية التي يستخرج منها خام الذهب .



واستكمالا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية فقد انتشرت عدد من المجموعات القتالية من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لاحكام السيطرة الامنية الكاملة عليها ونتيجة للاعمال القتالية تم استشهاد ضابط وجندى واصابة ضابط صف وجندى .



وتواصل القوات المسلحة والشرطة جهودها للقضاء على البنية التحتية للعناصر الأرهابية متمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم .