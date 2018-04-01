الرئيس الموريتاني يفتتح منتدى اقتصاديا في مدينة نواذيبو..غدًا

يفتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم غد الإثنين بمدينة انواذيبو، اكبر منتدى اقتصادي موريتاني ، وذلك تحت شعار “دور الخدمات للوجيستيكية للموانئ في تطوير قطاع الصيد البحري”.



وذكرت منطقة نواذيبو الحرة ، وهي جهاز حكومي ، أن تنظيم هذه النسخة من المنتدى يأتي في وقت تعمل الحكومة الموريتانية جاهدة على تشجيع الاستثمار في القطاعات الخاصة بمدينة نواذيبو وإيجاد فرص عمل جديدة ضمن إطار عام ومنظومة متكاملة للدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد ككل، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات ومختلف النشاطات الاقتصادية والتنموية ساعد في ذلك رفع القيود الجبائية والجمركية وتبسيط الإجراءات الإدارية المتاح من قبل منطقة نواذيبو الحرة التي تعتبر مشروع اقتصادي تنموي الهدف منه إبراز المقدرات التي تسخر بها وتمتلكها مدينة نواذيبو.



وقالت المنطقة - في بيان لها حول المنتدي - إن المنتدي يستهدف تسليط الضوء على المقدرات الاقتصادية بغية تحفيز التبادل وتعزيز فرص الاستثمار وبحث شراكات متنوعة في شتي المجالات التي توفرها مدينة نواذيبو كقطب اقتصادي كما سيوفر المنتدى برنامجا غنيا ومتنوعا، سيمكن المشاركين فيه من اكتشاف فرص الأعمال والاستثمار بمنطقة نواذيبو الحرة.