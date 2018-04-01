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16 معلومة في البيان 17 القوات المسلحة.."فيديو"

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:35 ص
العملية العسكرية
العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 - أرشيفية
محمد ابراهيم
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان السابع عشر الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨.

وينشر موقع "صدى البلد" أبرز 16 معلومة شملها البيان:

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد من الأهداف والتجمعات للعناصر التكفيرية تم رصدها بواسطة معلومات استخباراتية مؤكدة.
- رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء أسفرت عن القضاء على أحد العناصر التكفيرية المسلحة
- تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث الميدانى أسفرت عن القضاء على ٥ أفراد تكفيرية
- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 163 عبوة ناسفة
- ضبط 19 قطعة سلاح أنواع وRBG وبندقية قناصة ورشاش برتة
- تدمير 993 ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على عدد من دوائر النسف والتدمير واحزمة ناسفة
- تدمير والتحفظ على 19 سيارة و ٦٤ دراجة نارية
- القبض على 513 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم
-قيام القوات البحرية فى تنفيذ مهامها المخططة فى تأمين المسرح البحري من رفح وحتى العريش
-تنظيم من 600 كمينًا ودورية أمنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية بين الجيش والشرطة
- اكتشاف وتدمير فتحة نفق بمدينة رفح بشمال سيناء .
-ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بوسط سيناء
-إحباط تهريب ٣.٦٥٠.٠٠٠ قرص مخدر أنواع عبر الحدود الغربية
- ضبط 6 سيارات بدون لوحات معدنية وعربة محمل عليها 1.330.000 قرص ترامادول مخدر على الحدود الجنوبية
- انتشار عدد من المجموعات القتالية من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لاحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها.
- استشهاد ضابط وجندى وإصابة ضابط صف وجندى .

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