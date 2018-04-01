16 معلومة في البيان 17 القوات المسلحة.."فيديو"

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان السابع عشر الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨.



وينشر موقع "صدى البلد" أبرز 16 معلومة شملها البيان:



- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد من الأهداف والتجمعات للعناصر التكفيرية تم رصدها بواسطة معلومات استخباراتية مؤكدة.

- رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء أسفرت عن القضاء على أحد العناصر التكفيرية المسلحة

- تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث الميدانى أسفرت عن القضاء على ٥ أفراد تكفيرية

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 163 عبوة ناسفة

- ضبط 19 قطعة سلاح أنواع وRBG وبندقية قناصة ورشاش برتة

- تدمير 993 ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على عدد من دوائر النسف والتدمير واحزمة ناسفة

- تدمير والتحفظ على 19 سيارة و ٦٤ دراجة نارية

- القبض على 513 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم

-قيام القوات البحرية فى تنفيذ مهامها المخططة فى تأمين المسرح البحري من رفح وحتى العريش

-تنظيم من 600 كمينًا ودورية أمنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية بين الجيش والشرطة

- اكتشاف وتدمير فتحة نفق بمدينة رفح بشمال سيناء .

-ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بوسط سيناء

-إحباط تهريب ٣.٦٥٠.٠٠٠ قرص مخدر أنواع عبر الحدود الغربية

- ضبط 6 سيارات بدون لوحات معدنية وعربة محمل عليها 1.330.000 قرص ترامادول مخدر على الحدود الجنوبية

- انتشار عدد من المجموعات القتالية من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لاحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها.

- استشهاد ضابط وجندى وإصابة ضابط صف وجندى .