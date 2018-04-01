"جلوبال 1": نقل مؤتمر "ماريتايم ستاندرد للناقلات البحرية" إلى موقع جديد

قررت مؤسسة "ماريتايم ستاندرد" نقل مؤتمر "ماريتايم ستاندرد للناقلات البحرية" لهذا العام إلى فندق أتلانتس بدبي.



وأوضح بيان أن ذلك يأتي من أجل استيعاب الطلب المتزايد على الأماكن المُخصصة للوفود المشاركة.



وسيُقام هذا الحدث الذي يستمر ليوم واحد في يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر في هذا المكان الرائع رفيع المستوى بنخلة الجميرة، وذلك بعد يوم واحد من إقامة حفل عشاء جوائز "ماريتايم ستاندرد" الذي يحظى بشعبية كبيرة.