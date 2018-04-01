ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

"جلوبال 1": نقل مؤتمر "ماريتايم ستاندرد للناقلات البحرية" إلى موقع جديد

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:00 ص
مؤسسة ماريتايم ستاندرد
مؤسسة ماريتايم ستاندرد
أ ش أ
قررت مؤسسة "ماريتايم ستاندرد" نقل مؤتمر "ماريتايم ستاندرد للناقلات البحرية" لهذا العام إلى فندق أتلانتس بدبي.

وأوضح بيان أن ذلك يأتي من أجل استيعاب الطلب المتزايد على الأماكن المُخصصة للوفود المشاركة.

وسيُقام هذا الحدث الذي يستمر ليوم واحد في يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر في هذا المكان الرائع رفيع المستوى بنخلة الجميرة، وذلك بعد يوم واحد من إقامة حفل عشاء جوائز "ماريتايم ستاندرد" الذي يحظى بشعبية كبيرة.

ترشيحاتنا

برلماني يكشف مفاجأة بشأن تقنين أوضاع «أوبر وكريم».. فيديو

أكثر من طريقة لتحضير الشوربة

دعوات للخروج في تظاهرات حاشدة داخل إسرائيل احتجاجًا على أحداث غزة

الصحة تنفي وفاة طفلة بمرض معدٍ في إحدى مدارس الزمالك

"جلوبال 1": نقل مؤتمر "ماريتايم ستاندرد للناقلات البحرية" إلى موقع جديد

شاهد.. إعلان جديد لمحمد صلاح «فيديو»

معاناة مسيحيي إيران بين الاضطهاد في وطنهم وانتظار القرار الأمريكي

"عليا الحج": توزيع رحلات العمرة في رمضان على الشركات الموثقة فقط "فيديو"

رمضان السيد: انتقال الثلاثي معلول وأزارو وأجايي سيؤثر على الأهلي

"الصحة" تحذر من تناول الفسيخ في شم النسيم: "قد يؤدي للوفاة"

محمود معروف يكشف لـ "صدى البلد" سبب تسمية عبد الحليم حافظ بهذا الاسم

تامر النحاس يكشف تفاصيل صفقة انتقال محمد عنتر للزمالك..«فيديو»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

الهلال السعودي يصل الإمارات لمواجهة العين.."صور"

طرق تنسيق البنطلونات الواسعة للمحجبات..«صور»

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

فيديو

16 معلومة في البيان 17 القوات المسلحة.."فيديو"
شاهد.. بيان القوات المسلحة رقم 17 من العملية سيناء 2018
اكتشفي 4 طرق جديدة لإعداد "الرنجة"
أكثر من طريقة لتحضير الشوربة
تعرف على سر بكاء أحلام على مسرح The Voice..«فيديو»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟