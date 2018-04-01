مقتل 10 أشخاص في انهيار فندق بالهند

أفادت وكالة "رويترز" بأن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران إثر انهيار فندق مؤلف من أربعة طوابق في منطقة مزدحمة بمدينة اندور الواقعة بوسط الهند في ساعة متأخرة من مساء السبت، وذلك حسبما قال مسئول بالشرطة المحلية.



وقال راميش كيراد مساعد نائب مفتش الشرطة لرويترز بالتليفون إن عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجود ضحايا آخرين.



وأضاف أنه على الرغم من أن المبنى قديم لم يُعرف سبب انهياره على الفور، وقالت تقارير إخبارية محلية إن المبنى انهار بعد اصطدام مركبة ثقيلة به.