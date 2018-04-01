ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل 10 أشخاص في انهيار فندق بالهند

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:46 ص
انهيار عقار بالهند
انهيار عقار بالهند
أحمد محرم
أفادت وكالة "رويترز" بأن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران إثر انهيار فندق مؤلف من أربعة طوابق في منطقة مزدحمة بمدينة اندور الواقعة بوسط الهند في ساعة متأخرة من مساء السبت، وذلك حسبما قال مسئول بالشرطة المحلية.

وقال راميش كيراد مساعد نائب مفتش الشرطة لرويترز بالتليفون إن عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجود ضحايا آخرين.

وأضاف أنه على الرغم من أن المبنى قديم لم يُعرف سبب انهياره على الفور، وقالت تقارير إخبارية محلية إن المبنى انهار بعد اصطدام مركبة ثقيلة به.

ترشيحاتنا

اليوم.. صرف المعاشات التأمينية لشهر أبريل

شاهد..حريق ضخم في مطار بريطاني يثير الرعب بين الركاب

مدير الأهلي: نسعى للحصول على أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي..«فيديو»

"الصحة" تحذر من تناول الفسيخ في شم النسيم: "قد يؤدي للوفاة"

دعوات للخروج في تظاهرات حاشدة داخل إسرائيل احتجاجًا على أحداث غزة

تعرف على حكمة منة فضالي لجمهورها

تعرف على سر بكاء أحلام على مسرح The Voice..«فيديو»

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

البدري فرغلي: حكم القضاء الإداري لأصحاب المعاشات تاريخي وأنصف حقوقهم.. فيديو

الشيطان يعظ.. ترامب المتورط بفضائح تحرش يعلن «شهر الكذب» للتوعية منه.. وضحاياه مستمرات في كشف تلاعبه بهن

"المصري": خصم 20 ألف جنيه من كل لاعب ووقف المستحقات لأجل غير مسمى

مقتل 10 أشخاص في انهيار فندق بالهند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

الهلال السعودي يصل الإمارات لمواجهة العين.."صور"

طرق تنسيق البنطلونات الواسعة للمحجبات..«صور»

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

فيديو

16 معلومة في البيان 17 القوات المسلحة.."فيديو"
شاهد.. بيان القوات المسلحة رقم 17 من العملية سيناء 2018
اكتشفي 4 طرق جديدة لإعداد "الرنجة"
أكثر من طريقة لتحضير الشوربة
تعرف على سر بكاء أحلام على مسرح The Voice..«فيديو»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟