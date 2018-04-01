ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل 5 جنود سعوديين على الحدود اليمنية

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:06 ص
عناصر من القوات السعودية
عناصر من القوات السعودية عند الحدود مع اليمن
أحمد قاسم
أفادت وكالة "واس" السعودية، أمس، السبت، بمقتل 5 جنود سعوديين في منطقة الحد الجنوبي في جازان الحدودية مع اليمن، دون أن تدلي بأي تفاصيل عن سبب مقتل العسكريين أو ملابسات ما حدث.

وذكرت أن العسكريين الـ5 قتلوا "أثناء دفاعهم عن الوطن في الحد الجنوبي"، المتاخم للحدود مع اليمن.

وأوضحت أن القتلى هم الرقيب سالم بن شريف المشيخي، والرقيب عبده بن مشعي الهلالي، والعريف يحيى بن إسماعيل معافا، والجندي أول أحمد البصيلي، والجندي عبد الرحمن المالكي.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقواته في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

ترشيحاتنا

"جلوبال 1": نقل مؤتمر "ماريتايم ستاندرد للناقلات البحرية" إلى موقع جديد

لجنة الفتوى توضح الأحق بالشبكة بعد فسخ الخطوبة

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

برلماني يكشف مفاجأة بشأن تقنين أوضاع «أوبر وكريم».. فيديو

أكثر من طريقة لتحضير الشوربة

دعوات للخروج في تظاهرات حاشدة داخل إسرائيل احتجاجًا على أحداث غزة

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سوسن بدر وعمرها الحقيقي

مكرم محمد أحمد: السنوات الـ4 القادمة ستشهد إنجازات في كل المجالات

الصحة: مخاطبة جميع الجهات لترشيح ممثلين جدد تمهيدا لانضمامهم للتدريب الإلزامي

مقتل 10 أشخاص في انهيار فندق بالهند

"الصحة" تحذر من تناول الفسيخ في شم النسيم: "قد يؤدي للوفاة"

"المصري": خصم 20 ألف جنيه من كل لاعب ووقف المستحقات لأجل غير مسمى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

الهلال السعودي يصل الإمارات لمواجهة العين.."صور"

طرق تنسيق البنطلونات الواسعة للمحجبات..«صور»

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

فيديو

16 معلومة في البيان 17 القوات المسلحة.."فيديو"
شاهد.. بيان القوات المسلحة رقم 17 من العملية سيناء 2018
اكتشفي 4 طرق جديدة لإعداد "الرنجة"
أكثر من طريقة لتحضير الشوربة
تعرف على سر بكاء أحلام على مسرح The Voice..«فيديو»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟