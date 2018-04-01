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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:34 ص
صورة ارشيفية - الدولار
صورة ارشيفية - الدولار
آية الجارحي
استقر سعر الدولار في تعاملات، اليوم، الأحد، ليسجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 17.5950 جنيه للشراء و17.6944 جنيه للبيع.

وسجَّل أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 17.63 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، وفي بنوك: (الاهلي الكويتي، والشركة المصرفية العربية الدولية) نحو 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك (البركة ، بلوم مصر ، المصرف المتحد ، كريدي اجريكول ، مصر إيران للتنمية ) 17.6 جنيه للشراء و17.7 جنيه للبيع.

ووصل سعره في بنوك ( المصري لتنمية الصادرات ، قناة السويس ، التعمير والاسكان ، الاسكندرية ، عودة ) 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار في الأهلي الكويتي، والقاهرة، والعربي الافريقي الدولي 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار في بنوك (مصر، الاهلي المصري، الزراعي) 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

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