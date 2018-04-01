جهاد جريشة يكشف عن مساعديه في المونديال .. وتفاصيل معسكر الإعداد



قال جهاد جريشة، الحكم الدولي الذي يمثل مصر في كأس العالم بروسيا 2018، إنه يستعد بكل قوة من أجل تشريف مصر وتقديم صورة جيدة عن التحكيم الإفريقي والمصري في المونديال الروسي.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أسافر يوم 14 إبريل الجاري إلى إيطاليا في معسكر إعدادي تابع للفيفا حتى 21 من الشهر ذاته".



وأكمل: "هذا المعسكر يعد قبل الأخير، استعدادا للمونديال، حيث نشارك في معسكر أخير قبل البطولة".



وأوضح: "خلال المعسكر يتم توقيع كشف طبي على الحكام والمساعدين، بالإضافة إلى اختبارات بدنية وفنية للجميع".



وأشار جريشة إلى أن طاقم التحكيم الخاص به في كأس العالم يضم المغربي والسوداني جمعة الشيخ ووليد أحمد علي، بالإضافة إلى حكم الفيديو من البرتغال.