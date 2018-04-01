"خارجية البرلمان" تناقش قضية مقتل الطالبة المصرية مريم فى لندن.. غدا

صرح النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن لجنة العلاقات الخارجية سوف تعقد اجتماعًا فى تمام الساعة الواحدة من ظهر غد "الاثنين"، وذلك لمناقشة مستجدات قضية الطالبة المصرية مريم عبد السلام، التي توفيت متأثرة بتعرضها للاعتداء بالضرب في لندن، وسوف يتطرق الاجتماع لمناقشة مقترح بعقد جلسة استماع إزاء القضية.



وأضاف الخولى فى بيان صحفى له أنه من المقرر أن يتناول الاجتماع تقييم للموقف الدولي المصاحب لاستحقاق الانتخابات الرئاسية المصرية، بالإضافة لمناقشة المستجدات التي تشهدها الساحة الدولية فى ضوء الإجراءات التصعيدية المتبادلة الروسية الأوروبية.



