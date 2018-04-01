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حوادث

ضبط 2343 مخالفة مرورية في حملة بالمنيا

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:32 ص
مخالفات مرورية ـ
مخالفات مرورية ـ ارشيفيه
ايمن يونس
قادت الأجهزة الأمنية بالمنيا، حملة بإشراف مساعد الوزير اللواء ممدوح عبد المنصف، والعميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 4 قطع سلاح و14 طلقة نارية و59 قضية تموينية، و18 مسطحات مائية، و2343 مخالفة مرورية متنوعة، و5 سائقين يقودون تحت تأثير المواد المخدرة، وذلك من بين 29 سائقًا تم توقيع الكشف الطبي عليهم وخلال الحملة، تم تنفيذ 1339 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، ما بين "جنائي، وحبس جزئي، ومستأنف".

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