بيان القوات المسلحة الـ17 يتصدر نشرة «صباح البلد».. فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المُذاع على شاشة "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي، اليوم الاثنين، مجموعة من أهم الأخبار المحلية والرياضية والعالمية التي يشهدها العالم.



وكان أبرز عناوين الأخبار التي تصدّرت الساحة المصرية: أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الـ17 الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، وتناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم إنشاء مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب، ويحتفل اليوم الأقباط بأحد السعف وسط إجراءات أمنية مشددة خشية وقوع أعمال إرهابية، ويعقد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بالتعاون مع وزير الأوقاف للإعلان عن تفاصيل شنطة رمضان للمناطق الأكثر فقرا، واليوم مباحثات مصرية أردنية في القاهرة.



كان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة التي تهم المواطنين بجميع فئاتهم وأعمارهم، من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية وفقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "النشرة الإخبارية"، التي تقدم يوميًا في الثامنة صباحًا.