مصادر مصرفية: السعودية تغلق قرضا قيمته 16 مليار دولار

أفادت مصادر مصرفية بأن السعودية أغلقت قرضا مجمعا قيمته 16 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني بعشرة مليارات دولار موقع في 2016.



وتضم الصفقة التي أُغلقت في 19 مارس،قرضا بقيمة 8.35 مليار دولار وتمويلا بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليار دولار.



شارك في القرض اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.اف.جيه وبنك الصين وسيتي بنك وكريدي أجريكول وبنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني وستاندرد تشارترد وبي.ان.بي باريبا وجولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال وبنك أوف أمريكا ميريل لينش ودويتشه بنك ومورجان ستانلي وفقا لبيانات تومسون رويترز ال.بي.سي.



وبجانب إضافة شريحة تمويل إسلامي يشمل القرض الجديد تمديد الاستحقاق إلى 2023 من 2021 وإعادة تسعير.



يقل تسعير الصفقة 30 بالمئة عن القرض الأصلي الذي كان يسدد 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) ليصبح في الاتفاق الجديد 84 نقطة أساس فوق ليبور.



وبدأت الحكومة السعودية الاستدانة من الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل تعويض ما فقدته خزائنها بسبب انهيار أسعار النفط.



وتشمل خطة "رؤية 2030" التي تباشرها المملكة خفض الاعتماد على النفط وتنويع موارد الاقتصادا وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.