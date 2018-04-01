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بنات البلد

وصفة لن تكلفك جنيهين لشد ترهلات البطن

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تعانى من ترهلات البطن فى مناطق مختلفة من الجسم مما يشكل لك الكثير من الإزعاج إليك خلطة سريعة لشد الجسم فى مناطق البطن والفخذين يقدمها موقع هيلث كير الأمريكى لـ"صدى البلد"..

كل ما تحتاجين..

ملعقة من زبدة الكاكو
ملعقة من الخل الأبيض
ملعقتين وسط من زبدة الشيا
ملعقة وسط من زيت فيتامين E

طريقة تطبيق الوصفة:
امزجي المكونات لتحصلي على عجينة متماسكة وأفركي بطنك بالمزيج يوميًا من أسفل إلى أعلى مع الضغط اللطيف بواسطة الأصابع إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدينها.

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