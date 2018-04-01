"إلى آخر الزمان" يفوز بجائزة الخنجر الذهبي لمهرجان مسقط السينمائي

فاز الفيلم الجزائري (إلى آخر الزمان) للمخرجة ياسمين شويخ بجائزة أفضل فيلم روائي طويل "الخنجر الذهبي" بمهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته العاشرة التي أسدل الستار عليها أمس السبت.



تدور أحداث الفيلم في قرية (سيدي أبو القبور) حيث يعيش حفار القبور علي الذي تجاوز الستين وهناك يلتقي مع جوهر التي جاءت لزيارة قبر شقيقتها للمرة الأولى.



تسيطر على جوهر فكرة الموت وتنشغل بالإعداد لمراسم جنازتها وبينما يساعدها علي في هذه الترتيبات يجد نفسه قد وقع في حبها.



وفي مسابقة الفيلم الروائي الطويل أيضا فاز الفيلم اللبناني (نور) للمخرج خليل زعرور بجائزة "الخنجر الفضي" فيما ذهب "الخنجر البرونزي" للفيلم الفلسطيني (الكتابة على الثلج) للمخرج رشيد مشهراوي.



وفازت هدى عبد العزيز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم العراقي (الرحلة) كما فاز الجزائري جيلالي بوجمعة بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (إلى آخر الزمان).



وحصد الفيلم المغربي (حياة) للمخرج رؤوف صباحي ثلاث جوائز هي أفضل سيناريو وأفضل تصوير وأفضل إخراج.



أقيم حفل ختام المهرجان على مسرح الهيئة العامة للطيران المدني بالعاصمة العمانية مسقط وحضره عدد من الممثلين والنقاد والمخرجين العرب.



وكرم المهرجان في حفل الختام مجموعة من ضيوف الدورة العاشرة هم الممثلة البحرينية زهرة عرفات والفنان التشكيلي العماني أنور سونيا والمخرج علي النجار كما كرم عددا من الفنانين العرب والأجانب هم الإعلامي العماني حسن بن سالم الفارسي والممثلة العمانية فخرية الخميس والمخرج المصري علي بدرخان والممثلة مانيشا كويرلا من نيبال إضافة إلى الممثلة الجزائرية شافية بوذراع.



وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فاز بجائزة "الخنجر الذهبي" الفيلم الإيطالي/الفرنسي (جوع) للمخرجين جياكوما ابريزسي وأنجيلو ميلانو ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم العراقي (مرايا الشتات) للمخرج قاسم عبد.



وأشادت لجنة التحكيم بالفيلم السوري (بيت النهرين) للمخرجة مايا منير.



وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بجائزة "الخنجر الذهبي" فيلم (خمسة أولاد وعجلة) للمخرج الفلسطيني سعيد زاغة وذهب "الخنجر الفضي" للفيلم اللبناني (آخر أيام رجل الغد) للمخرج فادي باكي بينما ذهب "الخنجر البرونزي" للفيلم الفرنسي (صناعة الصدمة) للمخرج جيثرو ماسي.



ونوهت لجنة التحكيم بأربعة أفلام هي الفيلم التونسي (آية) إخراج مفيدة فضيلة والفيلم المصري (ندى) للمخرج عادل أحمد يحيى والفيلم الأمريكي (اللعبة) للمخرجة ساندرينا كاسيدي والفيلم الجزائري (عاهدتك) للمخرج محمد يرقي.



وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة فاز بجائزة "الخنجر الذهبي" الفيلم العراقي (مواجهة الموت بقاطع أسلاك) إخراج سوار عبد الله كما ذهب "الخنجر الفضي" للفيلم الإيراني (سينما ازداي) للمخرج مهدي طرفي وحصل على "الخنجر البرونزي" الفيلم الفلسطيني (الأجنبي) للمخرجة نتالي جعبل.



ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المصري (رحلة البحث عن أبو العربي) إخراج أكرم البزاوي.



وقدم المهرجان (جائزة النقاد) التي تحمل اسم الممثل العماني الراحل سالم بهوان للفيلم الجزائري (إلى آخر الزمان) كما نوهت لجنة تحكيم الجائزة بالفيلم التونسي (جسد غريب) للمخرجة رجاء عماري.

