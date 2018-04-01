البابا فرنسيس يعمد متسولاً نيجيرياً

في قداس عشية عيد القيامة أمس السبت قام البابا فرنسيس بتعميد ثمانية بالغين بينهم متسول نيجيري من المهاجرين أصبح بطلاً بعد أن تصدى للص كان يلوح بساطور.





أقيمت مراسم التعميد خلال قداس عيد القيامة، الذي يحتفل به المسيحيون الكاثوليك اليوم، وحضره نحو ألف شخص في كنيسة القديس بطرس.





وكان المهاجر النيجيري جون أوجا (31 عاما)، الذي وصفته الصحف الإيطالية "بالمهاجر البطل" ومثال للشجاعة والمواطنة الحقيقية، من بين من جرى تعميدهم.





وكان أوجا يتسول خارج متجر في حي سكني بروما يقيم به الكثير من المهاجرين في سبتمبر أيلول العام الماضي عندما تصدى لإيطالي يلوح بساطور يبلغ من العمر 37 عامًا أثناء فراره من المتجر بعد سرقة نحو 400 يورو.





وقالت صحيفة لا ريبوبليكا إن أوجا لم يكن يحمل تصريحا بالبقاء في إيطاليا عندما ظل ممسكا باللص إلى أن حضرت الشرطة ثم اختفى من المكان خشية اكتشاف أنه لا يحمل وثائق.



