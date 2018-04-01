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رياضة

شالكه يؤجل تتويج بايرن ميونيخ في ألمانيا

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:28 ص
صدى البلد
ريهام بكير
أجّل شالكه الثاني، موقتا، تتويج بايرن ميونيخ باللقب موسما سادسا تواليا، بفوزه على فرايبورج بهدفين نظيفين، امس، في المرحلة 28 من الدوري الألماني.

وسجل الهدفين دانيال كاليجيوري (63 من ركلة جزاء) والنمسوي جيدو بورجستالر (73)، ليرفعا رصيد فريقهما الى 52 نقطة.

وفاز لايبزيج على مضيفه هانوفر 3-2، وهوفنهايم على كولن بسداسية نظيفة، وتعادل باير ليفركوزن مع اوجسبورج سلبا، وشتوتجارت مع هامبورج 1-1.

وفي ختام المرحلة، اليوم، يلتقي فيردر بريمن مع اينتراخت فرانكفورت وماينتس مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

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