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منوعات

وزير كيني يدعو لعقوبة السجن مدى الحياة لجريمة حيازة العاج

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:26 ص
صدى البلد
رويترز
دعا مسؤول حكومي كيني إلى معاقبة من يضبط وبحيازته عاج بالسجن مدى الحياة بعد نفوق آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي الشهر الماضي.

وقال وزير السياحة الكيني نجيب بالالا خلال مراسم لتأبين أقيمت أمس السبت في محمية (أُل بيجيتا) لوحيد القرن الذي كان يدعى (سودان) ونفق عن 45 عاما قبل نحو 12 يوما "العاج يخص الأفيال وحيوانات وحيد القرن".

وكانت المحمية التي تقع على بعد 250 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة نيروبي قررت في 19 مارس،قتله رأفه به بسبب التدهور السريع في حالته الصحية.

وآخر فردين من سلالة سودان هما ابنته ناجين (27 عاما) وحفيدته فاتو (17 عاما) والأمل الوحيد للحفاظ على السلالة هو تلقيحهما صناعيا بسائل منوي مخزن وفقا لما تقوله المحمية.

وتناقصت أعداد وحيد القرن الأبيض الشمالي عبر السنوات بسبب الصيد الجائر من أجل العاج إذ تباع قرونه بنحو 50 ألف دولار للكيلو الواحد مما يجعله أغلى من الذهب.

وقال بالالا "سنغير قوانيننا ليسجن من يضبط وبحوزته عاجا مدى الحياة".

وشددت كينيا من قوانين حماية الحياة البرية في 2013 لوقف تهريب العاج لآسيا بالأساس بعد أن أدى لقتل الآلاف من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض.

ويعاقب تهريب العاج بالفعل بالسجن مدى الحياة لكن الحد الأدنى لعقوبة حيازته لا يزال خمس سنوات فحسب.

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