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فن

كواليس لقاء شيكابالا مع "صاحبة السعادة".. صور

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:35 ص
سمر سعد
يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة الإعلامية إسعاد يونس على قناة CBC، اللاعب محمود عبدالرازق (شيكابالا)، وذلك غدا الاثنين في تمام الحادية عشر مساءً.

يتحدث شيكابالا خلال الحوار عن بدايته في عالم كرة القدم وأبرز التحديات التي واجهته خلال رحلته وكيف تغلب عليها، كما يتطرق إلى نشأته وتأثيرها على وصوله إلى التميز.

يتطرق شيكابالا إلى رؤيته الخاصة لكرة القدم في مصر ورحلته مع نادي الزمالك وحلم الاحتراف، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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