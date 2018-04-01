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رياضة

فوز باريس سان جيرمان بكأس الرابطة يتصدر عناوين الصحف الفرنسية

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:33 ص
صدى البلد
أ ش أ
تصدر فوز باريس سان جيرمان على موناكو بثلاثية، في المباراة النهائية لكأس الرابطة، وتتويجه باللقب للمرة الخامسة على التوالي، والثامنة في تاريخه، عناوين الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الأحد.

وأصدرت صحيفة (ليكيب) نسختين مختلفتين، الأولى تبرز فيها إنجاز العملاق الباريسي، قائلة "سان جيرمان يرسخ قانون البقاء للأقوى"، وأضافت أن فريق العاصمة أكدت أحقيته بحصد اللقب، للمرة الخامسة على التوالي، بفضل تألق الثنائي كيليان مبابي وإدينسون كافاني.

ولم تنس الصحيفة أيضاً الإشارة إلى شكوى موناكو من تقنية الفيديو، التي ألغت هدفا لنجمه الكولومبي، رادميل فالكاو.

وأشارت إلى فوز أولمبيك مارسيليا على ديجون 3-1، الذي منحه الانفراد بالمركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي، وأوضحت أن أولمبيك ليون صاحب المركز الرابع، عليه الفوز أمام تولوز الليلة، إذا أراد التأهل للتشامبيونز ليج الموسم المقبل.

أما الطبعة الثانية من (ليكيب)، فقد تصدر غلافها، انتصار مارسيليا على ديجون، بعنوان "مكسب وخسارة"، وأوضحت بهذا العنوان الرئيسى، أن مارسيليا تجاوز آلام إصابة نجميه، ستيف مانداندا حارس المرمى، وقلب الدفاع عادل رامي، وانتزع فوزا ثمينا بهدفين في الدقائق الأخيرة، بعدما كان متعادلا بنتيجة 1-1، لينفرد بالمركز الثالث.

ونشرت صورة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وهو يحمل كأس الرابطة، وقالت "مبابي لم يرحم موناكو".

من جانبها، صدرت صحيفة (لو باريزيان) بعنوان "بي إس جي 3 موناكو صفر.. باريس سان جيرمان يكسب الرهان".

كما أوضحت مجلة (فرانس فوتبول): "بي إس جي يستعرض قوته باللقب الثامن".

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