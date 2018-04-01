تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاحد، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية، من المطار عن موعدهم المقرر بجدول التشغيل، بسبب سوء الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية، فضلا عن تأخر البعض لظروف التشغيل.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع 3 رحلات للخطوط الجوية السعودية أرقام 308 والمتجهة الى جدة لمدة 7 ساعات، ورحلة رقم 386 والمتجهة الى جدة أيضا لمدة 60 دقيقة، ورحلة رقم 314 والمتجهة الي الرياض لمدة 120 دقيقة.



وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط الكويتية رقم 1544 والمتجهة الى الكويت تأخرت عن موعدها المحدد بجدول التشغيل لمدة 120 دقيقة بسبب ظروف التشغيل.