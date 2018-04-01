نجم الزمالك السابق: عبد الله السعيد لن يرحل عن الأهلي

أكد أحمد حسام (ميدو) مدرب وادي دجلة السابق، إن عبد الله السعيد، سيبقى مع النادي الأهلي في الموسم المقبل ولن يرحل عن الفريق، هذا ما أراه من أزمة السعيد في الفترة الأخيرة.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تجميد أي لاعب حتى ولو مش بالشكل الرسمي فهو ضد قواعد الفيفا وقواعد اللاعبين المحترفين".



وأردف: "أرى أن السعيد سيبقى في الأهلي ولن يرحل لأي نادٍ آخر وسيعود للمشاركة مرة أخرى".