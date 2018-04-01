نائب عراقي: عدم مشاركة بعض الأطراف المؤثرة في «ميثاق الشرف الانتخابي» يثير تساؤلات

اعتبر رئيس كتلة التغيير النيابية النائب أمين بكر، اليوم الأحد، أن عدم مشاركة بعض الأطراف المؤثرة في إعداد ميثاق الشرف الانتخابي يثير تساؤلات كثيرة، داعيا إلى منافسة انتخابية "حضارية".



وقال بكر - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - إن "ميثاق الشرف الانتخابي هي ورقة أشرفت عليها الأمم المتحدة وساهمت بكتابتها العديد من القوى السياسية من بينها كتلة التغيير"، موضحا أن الميثاق يتضمن أسسا شكلية جيدة لتنظيم عمل الانتخابات وفق أطر أخلاقية تضمن شفافيتها ونزاهتها وعدم استخدام أساليب الإسقاط السياسي للنيل من الآخر أو الحصول على الأصوات".



وأضاف أن "مشاركة الأطراف والأحزاب السياسية الكبيرة بإعداد الورقة بشكل انتقائي وعدم حضور بعض الأطراف المؤثرة بالعمل السياسي يجعلنا أمام علامات استفهام كثيرة، نتيجة لعدم وجود ضمانات بقبول الأطراف التي لم تشارك فيها على تطبيقها مما يخلق فجوة قد تجعل تطبيق الورقة غير ممكن".



وشدد على أهمية تقوية السلوك الانتخابي بشكل يجعل المنافسة حضارية وفق ما يقدمه كل طرف لجماهيره بعيدا عن الإسقاط والاستهداف للآخر.



يشار إلى أن عددا من ممثلي الكتل السياسية كانوا قد وقعوا يوم الأربعاء الماضي على وثيقة الشرف الانتخابي في العراق، فيما اعتبر ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش ذلك "خطوة للتقدم إلى الأمام".



