ميدو: لابد أن يتجه الأهلي والزمالك لأكاديميات إفريقيا

قال أحمد حسام (ميدو) مدرب وادي دجلة السابق، إن فكرة إنشاء أكاديميات كرة للأندية الكبيرة في القارات المختلفة، تعد فكرة قديمة وكان نادي أياكس الهولندي هو أول من قام بهذه الخطوة.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "هناك بعض الأندية مثل تشيلسي قام بهذا الأمر في إفريقيا، هى فكرة مميزة وأتمنى أن أرى الأهلي والزمالك يسيران على نهج هذه الأندية".



وأردف: "فكرة الأكاديميات في إفريقيا جيدة ولكن لابد أن تكون بشروط ومواصفات معينة ومحددة تحافظ على اسم النادي".