سعر الأسماك في سوق العبور اليوم

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد، وتراوح سعر كيلو البلطي بين 19 و20 جنيها للكيلو، وقشر البياض بلغ 35 جنيهًا للكيلو، والبياض الأملس 35 جنيها، وفيليه البلطي 70 جنيها.



كما سجل سعر القراميط 20 جنيها، وتراوح السمك الثعابين بين 30 و40 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجي 55 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والمجمد 30 جنيها للكيلو، وسمك موسى 35 جنيها للكيلو، والكابوريا 120 جنيها، والمرجان 48 جنيها، والبربون 57 جنيها.



وتراوح سعر السمك البوري بين 49 و45 جنيها للكيلو، والوقار تراوح بين 40 و70 جنيها للكيلو.

