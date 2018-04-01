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رياضة

صحيفة «ذا صن»: جريزمان رفض مانشستر يونايتد وفضل الانضمام لبرشلونة

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:39 ص
انطوان جريزمان
انطوان جريزمان
أ ش أ
ذكرت صحيفة "ذا صن" اليوم الأحد أن انطوان جريزمان نجم نادى اتلتيكو مدريد رفض الانضمام لنادى مانشستر يونايتد وفضل الانتقال إلى فريق برشلونة في صفقة ستتكلف حوالي 88 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد فشل في إقناع مواطنه صاحب الـ27 عاما بالانضمام للشياطين الحمر، على غرار ما فعل من قبل مع صديقه البلجيكي روميلو لوكاكو الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن على جوزيه مورينيو مدرب يونايتد البحث عن بدائل أخرى إذا أراد دعم خط هجومه، لافتة إلى أنه قد يسعى لضم الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس.

ومن المتوقع أن يعزز مانشستر يونايتد صفوفه مجددا هذا الصيف بصفقات قوية، من أجل المنافسة على لقب البريمييرليج في الموسم المقبل.

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