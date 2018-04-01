التضامن تضيء مبناها باللون الأزرق مساء غد احتفالا باليوم العالمي للتوحد

تضيء وزارة التضامن الاجتماعي مساء غد الاثنين مبناها رقم 2 بشارع المراغي بالعجوزة باللون الأزرق وذلك احتفالا باليوم العالمي للتوحد والذي يوافق 2 أبريل من كل عام .



كما تعقد الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد ندوة توعوية بالتعاون مع الوزارة وذلك في إطار الاحتفال أيضا باليوم العالمي للتوحد .



يذكر أن مرض التوحد هو مجموعة من الاضطرابات المعقدة في نمو الدماغ، وتتميز هذه الاضطرابات بمواجهة الفرد صعوبات في التفاعل مع المجتمع والتواصل معه، ومحدودية وتكرار الاهتمامات والأنشطة التي لديه.

