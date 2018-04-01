إقلاع طائرة الخطوط التونسية متأخرة بعد إصلاح عطل فني

شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، الأحد، تأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية التونسية المتجهة إلى تونس، بسبب عطل فني أصابها أثناء إنهاء إجراءات إقلاعها، وتم إصلاح العطل واستئناف رحلتها بعد تأخر 7 ساعات عن موعدها المحدد بجدول التشغيل.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات إقلاع رحلة الخطوط التونسية رقم 814 والمتجهة إلى تونس، فوجئ قائد الرحلة بوجود عطل فني يحول دون إقلاع الرحلة ويهدد أمن وسلامة الركاب والطائرة.



وأضافت المصادر أنه تم إنزال الركاب في صالة الترانزيت، واستدعاء أطقم الصيانة، والتي تمكنت من إصلاح العطل، وأقلعت الطائرة بعد تأخر 7 ساعات عن موعدها المحدد بجدول التشغيل.