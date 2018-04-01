الصحف السعودية: إعلان فوز الرئيس السيسي غدا.. الجيش المصري يتعهد بمواصلة القضاء على الإرهاب.. ولي العهد يلتقي بيل جيتس ومؤسس أمازون

"الشرق الأوسط": الجيش المصري يتعهد بمواصلة القضاء على الإرهاب

انطلاق المرحلة الثانية من تمرين «درع الخليج المشترك 1» بالذخيرة الحية

التحالف العربي يدفع بتعزيزات عسكرية لاقتلاع ميليشيات الحوثي

ولي العهد السعودي يبحث التعاون مع رئيس "مايكروسوفت"

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الأحد، الضوء على النتيجة الرسمية لانتخابات الرئاسة المصرية والمقرر الإعلان عنها غدا، الاثنين، كما اهتمت الصحف بالعملية "سيناء 2018" وتصريحات وزير الدفاع المصري حول مواصلة القضاء على الإرهاب، كما تصدرت زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا ولقاؤه مع بيل جيتس عناوين الصحف إضافة إلى انطلاق المرحلة الثانية من تمرين "درع الخليج المشترك 1"، وركزت الصحف أيضا على الحرب الدبلوماسية بين روسيا وبريطانيا.ففي الشأن المصري، نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريرا بعنوان "الإعلان رسميًا عن فوز السيسي بولاية ثانية غدًا"، وأشار التقرير إلى المؤشرات الأولية بفوز الرئيس السيسي المستحق بولاية ثانية بأكثر من 90% من الأصوات مشيد بالتجربة المهمة وحرص أبناء مصر على ممارسة حقهم الدستوري.واهتمت الصحيفة بالعملية العسكرية "سيناء 2018"، حيث نشرت تقريرا بعنوان "الجيش المصري يتعهد بمواصلة القضاء على الإرهاب"، وأشار التقرير إلى جهود القوات المسلحة المصرية في القضاء على الإرهاب وزيارة الرئيس السيسي لإحدى القواعد العسكرية في سيناء وتعهده بالقضاء على "الخوارج" في أسرع وقت، كما سلطت الضوء على تكريم وزير الدفاع المصري المجندين المشاركين في العملية الشاملة "سيناء 2018".وفي الشأن المحلي، تصدرت لقاءات الأمير محمد بن سلمان في أمريكا عناوين الصحف، واحتل لقاء ولي العهد السعودي مع جيف بيزوس، مؤسس ورئيس شركة "أمازون"، عناوين الصحف، كما تصدر لقاء بن سلمان مع بيل جيتس ورئيس شركة مايكروسوفت مانشيتات الأخبار.وأشادت صحيفة "الرياض" بلقاءات ولي العهد السعودي وجهوده في دعم التعاون بشأن تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة وفقًا لرؤية السعودية 2030.ونشرت جريدة "الحياة" تقريرا حول الزيارة أيضا بعنوان "ولي العهد يوطن 55% من الصناعات العسكرية"، في إشارة إلى حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وإعلانه توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.وكان انطلاق المرحلة الثانية من تمرين "درع الخليج المشترك 1" بالذخيرة الحية محل اهتمام جميع الصحف، حيث تشارك فيه 23 دولة، وقد نفذ الأسبوع الماضي واحدة من أضخم خطط التحرك العسكري لحشد القوات على مستوى العالم التي انطلق من لحظة وصول أولى طلائع القوات المشاركة في التمرين لأراضي المملكة العربية السعودية عبر المنافذ "البرية -الجوية-البحرية" وانتهاءً باكتمال تمركزهم في مناطق الحشد وقد استخدمت الطائرات العسكرية العملاقة للدول لنقل الضباط والجنود والمعدات والعتاد الذي سيستخدم في التمرين.وعالميا، سلطت الصحف الضوء على الصراع الدبلوماسي بين روسيا والغرب، خاصة بريطانيا، حيث أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى طلب روسيا من بريطانيا أن تسحب أكثر من 50 من موظفيها الدبلوماسيين في روسيا، وذلك في إطار التوتر المتصاعد على خلفية تسميم عميل مزدوج سابق في بريطانيا.ونشرت صحيفة "اليوم" تقريرا حول دفع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في اليمن، بتعزيزات عسكرية متعددة المهام، تساند الجيش الوطني اليمني لإعادة باقي المناطق، التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية واقتلاعها منها، في وقت كشف فيه الجيش اليمني، أمس عن فتح جبهة جديدة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لقائد الانقلاب الحوثي، حيث أكدت قوات الجيش اليمني أنها تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية في عملية عسكرية واسعة ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.