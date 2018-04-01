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متحدث"النواب": الشعب مستعد للكفاح من أجل الدولة .. فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 10:52 ص
الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب
فاطمة رضا
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن العملية الانتخابية تدشن شكلا جديدا للدولة المصرية، موضحًا أن المواطنين لم يقللوا من أهمية مشاركتهم في عملية الإقتراع، على الرغم من أن الانتخابات لم يطغى عليها طابع التنافس القوي.

وأضاف "حسب الله "برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، صباح اليوم الأحد، أن خروج الملايين من المواطنين للمشاركة في العملية الإنتخابية كان رسالة للجميع بان الشعب المصري بجوار الرئيس، وأنه يستطيع أن يتبين الصدق من عدمه.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل مع الشعب المصري بصدق، واتخذ قرارات اقتصادية صعبة، على المواطن البسيط، لكن المصريين كانوا دائمًا متعاونين معه، بشكل يؤكد استعداد الشعب المصري للكفاح من أجل بناء الدولة.

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