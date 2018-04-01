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رياضة

ننشر تفاصيل مفاوضات الزمالك المكثفة مع عماد متعب

الأحد 01/أبريل/2018 - 10:57 ص
عماد متعب
عماد متعب
عمرو الحلوانى
دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات رسمية مع عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق والمحرتف الأن بصفوف التعاون السعودى من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ويقود المفاوضات البيضاء مع متعب كل من أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور نجلى رئيس النادى فى ظل العلاقة الجيدة التى تجمعهما بالنجم المخضرم عماد متعب .

وحصل مسئولو الزمالك على الضوء الأخضر من جانب إيهاب جلال المدير الفنى والخاص بضم اللاعب وأبدى المدير الفنى ترحيبه الشديد بضم متعب خصوصا إنه يعد واحدا من أهم المهاجمين فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها وقدراته الفنية والتهديفية الخاصة .

وفتح بالفعل مسئولو الزمالك خطوط اتصالات مكثفة مع نجم الأهلى السابق من أجل إبداء الرغبة البيضاء فى ضمه مؤكدين قناعاتهم الكاملة بقدرته على قيادة الهجوم الأبيض خلال الفترة المقبلة فى ظل القدرات التهديفية التى يمتلكها .

ويجد الزمالك صعوبة "حتى الوقت الراهن" فى إقناع متعب بقبول العرض المقدم فى ظل ارتباط متعب بجماهير الأهلى الكبير وخوفه من تأثر علاقته بهم فى حالة اللعب للزمالك ، خاصة إنه يعد أحد أبناء النادى الأهلى.

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