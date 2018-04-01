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أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية تبرز إدانة مصر لاستخدام جيش الاحتلال العنف ضد «المدنيين العزل»

الأحد 01/أبريل/2018 - 10:53 ص
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
على صالح
أبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إدانة مصر للمواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، وانتقادها لاستخدام العنف ضد المدنيين العزل الذين شاركوا في المسيرات السلمية بمناسبة "يوم الأرض".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية بيان وزارة الخارجية الذي صدر أمس، السبت، وألقت الضوء على أن مصر تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة حق إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة.

وأضافت: «مصر تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وعدم تعريض حياة المدنيين لأخطار إضافية، وتؤكد أن استمرار الوضع الحالي، دون تجديد عملية السلام والتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، أمر خطير».

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صحيفة إسرائيلية تبرز إدانة مصر لاستخدام جيش الاحتلال العنف ضد «المدنيين العزل»

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